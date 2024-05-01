بعد تعرضه لحادث سيارة.. الفنان أحمد هاني يوجه الشكر لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجه الفنان أحمد هاني، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الشكر لعدد من الفنانين، الدين حرصوا على دعمه خلال فترة تعافيه بعد تعرضه لحادث سيارة مروع

ونشر "هاني" صورة تجمعه بعدد من الفنانين وهم: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد سلامة، الفنان أيمن عزب، الفنان عزوز عادل، المخرج هشام عطوة

وعلق أحمد هاني على الصورة قائلا: "بشكر النقيب الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة بالكامل، على وقوفهم معايا من أول ماحصلت الحادثة لغاية دلوقتي"

وكان الفنان أحمد هاني قد تعرض العام الماضي لحادث سيارة ونم نقله غرفة العناية المركزة بمستشفى الجزيرة بفيصل