بعد شائعة طلاقهما.. أحمد السقا ومها الصغير يشاهدان "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص النجم أحمد السقا، على الاحتفال بإنطلاق عرض فيلم "السرب" مع زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك في أول ظهور لهما بعد شائعات طلاقهما خلال الأيام الماضية.

وظهر السقا مع زوجته بحضور أبنائه نادية وحمزة وياسين في إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وطرح اليوم الأربعاء 1 مايو، فيلم "السرب" بجميع السينمات المصرية ودور العرض.

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا في ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.