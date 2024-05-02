حلا الترك تقتحم عالم الموضة والأزياء في جديدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء مشبعة بروح الموضة وعروض الأزياء، أطلقت الفنانة حلا الترك أغنيتها المصوّرة الجديدة “أحلا” من إنتاج “بلاتينوم ريكوردز”. تميّزت الأغنية والفيديو كليب بالتركيز على الجانب الذي يتعلق باهتمامات حلا الترك في عالم الأزياء وتخصّصها الجامعي الحالي في هذا المجال.

وتدور فكرة الفيديو كليب حول مصمّمة أزياء شابة لديها “أتيلييه” متواضع، طامحة للانضمام الى إحدى دور الأزياء الشهيرة، تشارك في عرض خاص للمصمّمين الصاعدين، حيث تنال إعجاب صاحب الدار.

وتمّ تصوير فيديو كليب “أحلا” في البحرين بإدارة المخرج علي إصبعي، والأغنية من ألحان عبد العزيز لويس، كلمات مشاري ابراهيم، وتوزيع محمد خسروه.

تحدّثت حلا الترك عن أغنيتها المصوّرة الجديدة، قائلةً: “تعمّدت مع المخرج علي إصبعي أن تدور فكرة العمل حول عالم تصميم الأزياء لكونه يعبّر عن شخصيتي، وأعتبر أن تخصّصي في تصميم الأزياء هو مصدر إلهام لي في مسيرتي الفنية بشكل عام، سواء في التمثيل أو الغناء”.

وأضافت: “تتميّز الأغنية بإيقاعها العصري القريب من لوني الغنائي الرومانسي الشبابي. وأحببت فكرة أن تنطلق المشاهد الأولى من الفيديو كليب داخل الأتيلييه الذي يحمل اسمي، مما أعتبره ترجمة مستقبلية لما أحلم به في عالم تصميم الأزياء”.

يُذكر أن حلا الترك كانت قد حققت نجاحاً ساحقاً في الفيلم الغنائي “سكر” الذي قامت ببطولته أخيراً، في أوّل تجربة سينمائية لها من إنتاج MBC، وجرى عرضه في معظم الدول العربية في العام الماضي. وتستكمل اليوم سلسلة نجاحاتها الفنية بأغنية “أحلا” التي أصبحت متوافرة عبر قناة “بلاتينوم ريكوردز” على “يوتيوب” وكل المنصات الموسيقية.