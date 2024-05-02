ميّ كسّاب: “جيل كامل لا يعرف أنني مغنية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة مي كساب على عدم معرفة عدد كبير من الجمهور وخاصة الشباب منهم بأنها بدأت حياتها الفنية بالغناء، مؤكدة أن هناك كثيرين لا يعرفون عنها سوى أنها ممثلة.

وقالت مي إنها فوجئت بعدم معرفة جيل كامل بمشوارها الغنائي بعد تصدّر أغنيتها “غمض عينيك” “التريند” أخيراً، معلقةً بالقول: “فجأة وجدت نفسي “تريند” وجيل كامل ظهر مؤخراً لا يعرف أنني مغنية ولا حتى يعرف تاريخي الغنائي وأنني أصدرت أربعة ألبومات”.

وعن جديد أعمالها الغنائية، أوضحت مي كساب أنها تحضّر لأغنية بعنوان “قطة”، من كلمات وألحان الشاعر عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، بالإضافة إلى تحضيرها أغنية جديدة رفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا وتحمل اسم “آه يا دماغي ياما”، وهي من كلماته وألحانه، متمنيةً أن تنال الأغنيتان إعجاب الجمهور.

وفي سياق آخر، شاركت مي كساب في رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة”، الى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي باسم سمرة، زينة، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج خالد موسى.