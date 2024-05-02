وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم دينا فؤاد عن مسلسل "حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج النجمة دينا فؤاد، في حفل مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024.

وجاء تكريم النجمة دينا فؤاد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024

وكان لمسلسل "حق عرب" بطولة: أحمد العوضي، ودينا فؤاد حظا في التكريم وذلك بسبب تسليط الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.

وكانت الفنانة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب والذي عرض رمضان الماضي، وتصدرت تريند موقع "إكس" مرتين، واحتل هاشتاج "دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"

كما سبق وتصدرت التريند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "حنان مظلومة حق عرب"، وأحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي

يذكر أن مسلسل "حق عرب" بطولة: أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.