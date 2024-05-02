في يومه الأول.. إيراد فيلم "السرب" يقترب من مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 1 مايو، فيلم "السرب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "شقو"، "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"عالماشي".

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ مليونا و603 آلاف و934 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، محمود عبدالمغني، أحمد حاتم، مصطفى فهمي، دياب، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

"السرب" سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال. والفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية.