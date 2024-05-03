بينهم روبي ونيكول سابا وحكيم.. نجوم الغناء يشاركون في إحياء حفلات وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم أندية وادي دجلة، يوم الخميس الموافق 9 مايو، حفلات غنائية يحييها نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بفروع النادي المختلفة.

ويحيي الحفلات التي تُقام في نفس اليوم، نجوم الغناء: الفنان حكيم، الفنان حمادة هلال، الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الفنانة روبي، الفنان هشام عباس، الفنان مصطفى حجاج، الفنان محمود العسيلي، فرقة شارموفرز، الفنان أبو.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية والموسيقية في موسم صيف 2024، وسيشارك في إحيائها كوكبة من نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي.