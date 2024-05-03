شاهد فوز الفهد تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها وسط حشد من المعجبين

أثارت خبيرة التجميل والفاشنيستا الكويتية فوز الفهد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير وسط حشد من المعجبين.

وظهرت فوز في مقطع فيديو وهي تتحدث مع أحد الأشخاص بينما يقف حولها المعجبين لالتقاط الصور التذكارية لها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، معبرين عن إعجابهم بجمال فوز الفهد وأناقتها المميزة.

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