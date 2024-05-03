خضوع أحمد رزق لعملية جراحية في الفك ومنعه من الكلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضع الفنان أحمد رزق لعملية جراحية في الفك خلال الساعات القليلة الماضية وسط تحذيرات الأطباء المشرفين على حالته الصحية من الكلام.

وكشف مصدر مقرب من "رزق" عن استقرار حالته الصحية ومنعه من الحديث خلال الفترة المقبلة مع استكمال العلاج في منزله.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد رزق الفنية بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض بموسم دراما رمضان الماضي وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن أحمد رزق يشارك ببطولة مسلسل "حرب الجبالي" وسط نخبة من النجوم وهم النجمة سوسن بدر، الفنان رياض الخولي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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