بحضور أشرف زكي .. 24 صورة من عزاء والدة ريم أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور وتقديم واجب العزاء في عزاء والدة الفنانة ريم أحمد الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان من أبرز الحضور الفنان أشرف زكي، الفنان أيمن عزب وسط تأثر وبكاء "ريم" التي انهارت تأثرًا برحيل والدتها وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء لمواساتها في محنتها.

وكشفت "ريم" عن وفاة والدتها يوم الأربعاء الماضي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" ونعتها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي فاتن الراعي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، ولا نراكم في مكروه".

وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير بمقابر المجاورين في صلاح سالم وقامت بتوجيه الشكر لمن حضروا الجنازة قائلة: "شكر الله سعي كل من حضر صلاة الجنازة والدفن، الحمد لله الأمانة وصلت".

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