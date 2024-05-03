"مبلغ خيالي".. عرض مغري من "سوني" للاستحواذ على "استوديوهات باراماونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "Sony Pictures Entertainment" بالتعاون مع شركة إدارة الأصول الأمريكية “Apollo Global Management" عن عرض خيالي بمبلغ يقدر بـ 26 مليار دولار للاستحواذ على استوديوهات باراماونت.

ووفقًا لصحيفة "Wall Street" أن "Sony" قدمت خطابًا برفقة شركة الأسهم العملاقة "Apollo" يوم الأربعاء الماضي يتضمن عرضًا يقدر بـ 26 مليار دولار إلى جانب تحمل الديون والتفاوض عليها.

يأتي عرض الاستحواذ الجماعي في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة الخاصة التابعة لمجلس إدارة شركة Paramount Global" والتي تم إنشاؤها للنظر في مقترحات الاندماج والاستحواذ بتقييم العرض الأفضل والأخير من "Skydance Media" لدمج “Paramount” وSkydance مع الحفاظ على شركة Paramount Global عامة.

وتشير تقارير أن شاري ريدستون، المساهم المسيطر في شركة باراماونت جلوبال، يفضل إبرام صفقة مع شركة سكاي دانس التابعة لديفيد إليسون، والتي يحظى عرضها بدعم شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز وشركة كيه كيه آر.

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