آمال ماهر تتألق بغناء "اتقي ربنا فيا" وسط تفاعل جمهور جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تألقت الفنانة امال ماهر بغناء أغنيتها "اتقي ربنا فيا" في الحفل الغنائي الساهر الذي يقام مساء الجمعة على مسرح أونيكس أرينا في جدة تحت شعار "كامل العدد" بقيادة المايسترو وليد فايد.

وفور إعلانها عن غناء "اتقي ربنا فيا" تحمس الحضور وشاركها الغناء.

ووقع اختيار "امال" على مجموعة من الأغاني ما بين أغاني الزمن الجميل وباقة من أغانيها الشهيرة منها "حاول تفتكرني، اللي قادرة، قالوا بالكتير كام يوم" وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

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