آمال ماهر تغني "عيون القلب" لنجاة الصغيرة بطلب من جمهور جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تواصل الفنانة آمال ماهر التألق على مسرح أونيكس أرينا في حفلها الغنائي الساهر بجدة ضمن فعاليات "تقويم جدة" و"بنش مارك" تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

وبعد إبداعها في غناء أغنية "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم للمرة الثانية بطلب من الجمهور، قام الجمهور مرة أخرى بطلب أغنية طربية جديدة وهي أغنية "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة وسط تصفيق حاد من المتواجدين الذين استمتعوا بغناء " آمال" للأغاني الطربية.

ووقع اختيار "آمال" على مجموعة من الأغاني ما بين أغاني الزمن الجميل وباقة من أغانيها الشهيرة منها "حاول تفتكرني، اللي قادرة، قالوا بالكتير كام يوم، لو كان بخاطري، ألف ليلة وليلة، اتقي ربنا فيا، اللي قادرة" وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.

وعقب الانتهاء من غناء أولى أغانيها "قالوا بالكتير كام يوم"، قامت "امال" بتحية الجمهور قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد ايه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا".

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

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