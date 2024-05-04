هاني رمزي يحتفل بعيد القيامة المجيد كاتدرائية العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير-إسلام فاروق:

وصل منذ قليل الفنان هاني رمزي إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد وسط لفيف من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة وقيادات الدولة.

وحرص عدد كبير من النجوم الاحتفال بمناسبة عيد القيامة المجيد وقام العديد منهم بتهنئة الجمهور عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة بعيد القيامة المجيد بحضور عدد من النجوم والشخصيات العامة، إلى جانب عدد من قيادات الدولة المصرية منهم الفنان أشرف زكي، الفنانة إلهام شاهين، والفنان لطفي لبيب.

وكان من المفترض أن يشارك الفنان هاني رمزي بمسلسل "بدون مقابل" بموسم دراما رمضان الماضي إلا أنه خرج من السباق قبل أيام على أن يتم عرضه بحلول عام 2025.

اقرأ أيضا:

"من صوت الكويت لـ تركها المايك".. ماذا حدث في حفل شيرين عبد الوهاب؟ (صور وفيديو)

عمر كمال يكشف تفاصيل تعرضه للسطو بأحد البنوك في أمريكا: "كان معاه قنبلة هيفجرها"