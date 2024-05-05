باليه أوبرا القاهرة يروي قصة الجمال النائم لمدة 4 أيام على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد رائعة المؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكي الباليه الكلاسيكى الشهير "الجمال النائم"، والذي تقدمه لأول مرة فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، ومن إخراج مديرها الفني أرمينيا كامل، وذلك في الثامنة والنصف مساء أيام الخميس، الجمعة، الأحد والاثنين 9، 10، 12، 13 مايو على المسرح الكبير .

العرض تصميم ماريوس بيتيبا،د يكور محمد الغرباوي وتصميم إضاءة ياسر شعلان ويتكون من مقدمة وثلاثة فصول ويدور حول الأميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل، ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

جدير بالذكر أن عرض الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وتم تقديمه للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكي بسان بطرسبرج وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة .

أما فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقدمت أولى عروضها في نفس العام، قدمت عروضها فى العديد من دول العالم، منها: روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، وأصبحت إحدى الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية، منها: روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقي بها، وبالرغم من كل شيء.