بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن البلوجر هادية غالب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تصدرت "البلوجر" هادية غالب "تريند" موقع "يوتيوب" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض حلقتها في برنامج "The Blind Date Show".

وتدور فكرة البرنامج على استضافة ضيف وضيفة لمناقشة موضوع الزواج والعلاقات العاطفية، بهدف التعارف.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم من هي هادية غالب.

أسمها هادية غالب.

تبلغ من العمر 28 عامًا.

مواليد 20 يناير 1996.

عملت كعارضة أزياء.

تعد من أصغر سيدات الأعمال المصرية.

تعمل في مجال الموضة والترويج للسياحة.

حصلت على جائزة "Grazia Award" المخصصة في مجال الموضة والجمال.

تجيد التحدث بثلاث لغات " العربية، الإنجليزية، الفرنسية".

تعمل كارئيس مجلس إدارة شركة بيت غالب للإنتاج الإعلامي واستشارات الموضة وخدمات العلاقات العامة.

لديها علامة تجارية خاصة بصنع مايوهات السباحة للنساء والرجال.

لديها شعبية كبيرة على السوشيال ميديا بعد بدأها في نشر فيديوهات لتنسيق الملابس.

يتابعها 2.5 مليون على الانستجرام.

يتابعها 2.3 مليون على التيك توك.

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