بالفيديو – مادونا تحيي حفلاً مجانياً في ريو دي جانيرو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت أيقونة البوب الأمريكية مادونا (65 عاما) حفلا موسيقيا مجانيا أمام عشرات الآلاف من الأشخاص على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

ووفقا لإدارة المدينة، كان من المتوقع حضور 1.5 مليون شخص للحفل مساء السبت، ولم يتضح بعد عدد الحضور الفعلي في الحفل، وأظهرت الصور حشودا كبيرة من الناس. كما ظهرت على المسرح المغنية البرازيلية أنيتا وإحدى بنات مادونا.

وتم الإعلان عن الحفل على موقع مادونا الإلكتروني باعتباره أكبر حفل موسيقي لـ”ملكة البوب”. وكان الحفل ختاما لجولتها العالمية “جولة الاحتفال” التي احتفت خلالها مادونا بمرور 40 عاما على مسيرتها الفنية. وبدأت الجولة في لندن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان تنظيم الحفل مماثلا لتنظيم حفل ليلة رأس السنة، وفقا لما ذكرته بلدية المدينة. وبحسب البيانات، شارك حوالي 3 آلاف فرد من خدمات الطوارئ في “عملية مادونا”. ووفقا لتقارير إعلامية، قام المعجبون بإعاقة عدة طرق سير على طريق أفينيدا أتلانتيكا الساحلي على شاطئ كوباكابانا الشهير من أجل إلقاء نظرة على الفنانة أثناء التدريب. وعلى مدار الأيام الماضية تم بيع بضائع تحمل اسم وصور مادونا للمعجبين في المدينة.

وتسبب الحفل في إثارة الاستياء بالبرازيل، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن إنفاق حوالي 60 مليون ريال برازيلي (حوالي 11 مليون يورو) من أموال دافعي الضرائب على الحفل، من بينها 17 مليون ريال أجر مادونا.

في المقابل، من المتوقع بحسب بيانات إدارة المدينة، جني إيرادات لخزينة الدولة تصل إلى 293 مليون ريال، وذلك في ضوء التدفق المتوقع للسائحين.