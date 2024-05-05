ولي العهد الدنماركي يحصل على سيارته الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخيراً.. حصل ولي العهد الدنماركي، الأمير كريستيان، نجل الملك فريدريك والملكة ماري، على سيارته الخاصة، رغم أنه تمكن من اجتياز اختبار القيادة خلال الصيف الماضي.

ونشرت وسائل إعلامية محلية، في الدنمارك، صوراً لوريث العرش الدنماركي، البالغ من العمر 18 عاماً، ظهر فيها مستمتعاً بالقيادة، حينما وصل إلى قصر «أمالينبورغ»، حيث يقيم هو ووالداه.

ووفقاً للمصادر، فإن السيارة التي يقودها كريستيان من طراز «BMW X1 Sport»، ويُقال: إنها هدية قدمها والداه له، ولم يتم الكشف عن سعرها بشكل علني.

وأكدت المصادر أن كريستيان حصل، خلال شهر يونيو الماضي، على رخصة القيادة، لكن كان واجباً عليه أن يرافقه شخصٌ يزيد عمره عن 30 عاماً حتى يعتاد القيادة.

واحتفل وريث العرش الشاب بعيد ميلاده الثامن عشر في 15 أكتوبر 2023، حيث استضافت جدته الملكة مارغريت حفل عشاء فخماً في قصر «كريستيانسبورغ» على شرفه، بحضور عددٍ من أفراد العائلات الملكية الأجانب، وحصل وقتها على وسام «الفيل»، وهو أعلى وسام في الدنمارك.

وفي المأدبة الاحتفالية بمناسبة عيد ميلاده، ارتدت الأميرات وليات العهد من جميع أنحاء أوروبا أجمل التيجان من المجموعات الملكية، ووصف الحفل وقتها بأنه أمسية لا يمكن نسيانها، حيث تألقت خلالها المجوهرات الألماسية الفخمة ذات التاريخ العريق.

وفي الأسبوع الماضي، رافق ولي العهد الملك فريدريك والملكة مارغريت أثناء كشف النقاب عن شعار النبالة الخاص به، على جدار كنيسة «أوامر الفرسان الملكية» الدنماركية في قلعة «فريدريكسبورغ» في هيليرود.

وكريستيان، الذي أصبح ولياً للعهد بعد تنازل الملكة مارغريت عن العرش في يناير الماضي، وتركها الملكية لوالديه، هو في السنة الأخيرة من تعليمه «الثانوي»، وملتزمٌ في مدرسة «أوردروب» للألعاب الرياضية في الضاحية الشمالية لكوبنهاغن، ومن المقرر أن يتخذ البرلمان الدنماركي، في شهر مايو الحالي، قراراً بشأن الراتب السنوي، الذي يجب أن يُقدم له كولي للعهد.

وسبق أن أعلن القصر الملكي الدنماركي، في يونيو الماضي، أن الأمير كريستيان لن يتلقى دعما مالياً من (البرلمان)، حتى يبلغ 21 عاماً، أو عند تغيير ولاية العرش، إذا حدث قبل أن يتم عامه الـ21.

ومن المتوقع أن يلتحق كريستيان بالجامعة مثل والديه، وأن يخضع لتدريب عسكري مثل والده فريدريك، إلا أنه ما يزال من غير المعروف في هذه المرحلة متى سيبدأ القيام بالمزيد من الواجبات العامة.

ولدى كريستيان، أيضًا، ثلاثة أشقاء أصغر سنًا، هم: الأميرة إيزابيلا (17 عاماً)، والتوأم: الأمير فنسنت، والأميرة جوزفين (13 عاماً).