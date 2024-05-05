سمية الخشاب تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت النجمة سمية الخشاب، بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال صورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "X".

وكتبت سمية: "كل عام وكل أخواتي وحبايبي وكلنا طيبين وبخير وصحة وسلام بمناسبة عيد القيامة المجيد".

وحرص عدد كبير من النجوم الاحتفال بمناسبة عيد القيامة المجيد وقام العديد منهم بتهنئة الجمهور عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة بعيد القيامة المجيد بحضور عدد من النجوم والشخصيات العامة، إلى جانب عدد من قيادات الدولة المصرية منهم الفنان أشرف زكي، الفنانة إلهام شاهين، والفنان لطفي لبيب.

وشاركت الفنانة سمية الخشاب في رمضان 2024،بمسلسل "بـ 100 راجل"، بطولة محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، سماء إبراهيم، محمد عبدالعظيم، نانسي صلاح، محمد رضوان، أحمد صيام، وإبراهيم السمان،والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

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