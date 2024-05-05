إلهام شاهين تحتفل بعيد القيامة المجيد برفقة لطفي لبيب

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد القيامة المجيد مع أصدقائها الأقباط ، فى الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة.

إلهام شاهين ولطفي لبيب

ونشرت إلهام شاهين عددا من الصور أثناء تواجدها بالكنيسة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة: “احتفلت مع أصدقائى الأعزاء بالكنيسة الإنجيلية .. بعيد القيامة المجيد .. بحضور الأب د. أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية.. و القس يوسف حلمى رئيس الكنيسه الإنجيليه بمصر الجديده”.

إلهام شاهين ولطفي لبيب

وأضافت إلهام شاهين “حضر الاحتفالية عدد كبير من المسئولين .. من الوزراء منهم وزير المجالس النيابيه و وزيرة التضامن و وزير التنميه المحليه .. و عدد من السفراء الأجانب .. كما حضر السيد محافظ القاهرة و محافظ القليوبية و محافظ دمياط .. و عدد من نواب البرلمان .. و قيادات من القضاء و الجيش و الشرطه .. و إعلاميين و فنانين .. كانت إحتفاليه رائعة”.

إلهام شاهين ولطفي لبيب

واختتمت إلهام شاهين، “عيد قيامة مجيد على كل المسيحيين فى كل مكان فى العالم .. و كل عام و مصر كلها بخير .. تجمعنا الأخوة و المحبة و السلام .. و أتمنى من كل قلبى أن نحتفل العيد القادم بالقدس الشريف .. بعد عودته للشعب الفلسطيني المناضل .. قلوبنا معهم .. و ربنا ينصرهم بإذن الله”.

وكانت حرصت النجمة إلهام شاهين على توجيه رسالة للفنانة ماجدة الرومي بعد حضورها حفل قصر عابدين.

حفل ماجدة الرومي

ونشرت إلهام شاهين عددا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتبت معلقة: “أجمل حفله حضرتها فى أجمل مكان بمصر الجميله العريقه .. قصر عابدين .. مع أجمل و أرقى و أنقى إنسانه . . الفنانه المبدعه التى حلقت بنا فى السماء بصوتها الملائكى و أدائها الرائع و إحساسها الصادق و حبها الكبير لفنها .

ماجدة الرومي

وأضافت إلهام شاهين: حبها العظيم لمصر .. و كيف لا و هى مولودة من أم مصريه من بور سعيد .. مصر بلدك ترحب بك يا ماجده . . و إحساسك بعلم مصر و أنتى تنحنى له و تقبليه و تدورى به على المسرح . . إحساس به كل المشاعر الوطنيه الصادقه .. نورتينا و شرفتينا يا غاليه . شكرا ماجده الرومي”.

ماجدة الرومي

وأحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إحتفالية ضخمة بمواصفات عالمية داخل قصر عابدين التاريخى وسط آجواء ساحرة ممتزجة بالعراقة وعبق الماضى بحضور لفيف من الوزراء ونجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وكانت اكدت الفنانة إلهام شاهين أنها قدمت أكتر من 100 فيلم في السينما المصرية قائلة: "عمري ما فكرت في الاعتزال، ولكن حينما قلت بعد فيلم يوم للستات أنا مش ها أمثل تاني كان قصدي إنى مش ها أمثل إلا دور جديد عليا لأنى قدمت كل الألوان الدرامية في مسيرتي، وبالتالي لابد حينما أقدم شيئا جديدا أن يكون جديدا بالفعل ولا يشبه دور آخر عملته".

إلهام شاهين

وأضافت إلهام أثناء استضافتها ببرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى أنها تفخر بأفلامها التي قدمتها بمشوارها الفني قائلة: "حينما أتعرض لمسيرتي الفنية لا أجد غضاضة حينما أقول أن هناك عمل كان سيئا للغاية، حينما استرجع ذكرياته أغضب أنني وافقت عليه خاصة أنه أساء للموسيقار الكبير بليغ حمدى".

وتابعت: "كنت صغيرة وقتها وخبرتي لم تكن مثل الآن، لذلك أندم على تقديم هذا الفيلم بصورة كبيرة".

من ناحية أخري، تعاقدت النجمة إلهام شاهين، على بطولة الفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل اسم " الحب كله"، وهو من إخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.

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إلهام شاهين

وقامت الفنانة إلهام شاهين، بنشر صورة لها أثناء التوقيع على بطولة الفيلم وعلقت عليه قائلا: مبروك علينا فيلم الحب كله من تأليف سيد فؤاد و إخراج خالد الحجر و إنتاج شريف مندور .. سنبدأ التصوير قريبا .. يارب بالتوفيق .

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها

على الجانب الآخراحتفلت الفنانة إلهان شاهين، بعيد ميلادها فى حفل عائلي ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أصدقائها،وكان من بين الحضور كل من هند صبري ورانيا فريد شوقي ودينا والمنتج محمد فوزي ونرمين الفقي وبوسي.



وكانت قد كشفت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا عن سبب تألقها خلال الفترة الأخيرة، ونحافتها الملحوظة من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

إلهام شاهين

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل «ألفريدو»، بطولة أحمد فهمى، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقى، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.