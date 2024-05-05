فن ومشاهير

"الباشا".. صابر الرباعي يشوق جمهوره بأحدث أغانيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان صابر الرباعي، عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة التي تحمل اسم أغنية "الباشا".

وشارك صابر الرباعي جمهوره فيديو ترويجي لأغنية "الباشا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أغنية الباشا.. قريبًا".

وكان صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية "سألت عليكي" من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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