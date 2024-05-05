"الباشا".. صابر الرباعي يشوق جمهوره بأحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان صابر الرباعي، عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة التي تحمل اسم أغنية "الباشا".

وشارك صابر الرباعي جمهوره فيديو ترويجي لأغنية "الباشا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أغنية الباشا.. قريبًا".

وكان صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية "سألت عليكي" من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

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