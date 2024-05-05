"الحمد لله على تمام النعمة".. نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استقبل الموزع الموسيقى نادر حمدي، ابنته المولودة حديثًا، وأطلق عليها اسم "كنز".

ونشر "حمدي" ، صورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بـ كنز، ولله الحمد من قبل ومن بعد".

وقال حمدي في ستوري عبر حسابه على إنستجرام: "نورتى الدنيا كنز نادر حمدي.. اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا".

وتعاون نادر حمدي مع النجمة سميرة سعيد، من خلال أغنية "كداب" والتي تم طرحها منذ أيام، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "كداب" غناء الديفا سميرة سعيد، من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.

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