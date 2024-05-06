شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الإذاعي أحمد أبو السعود تتلقى عزاءه بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أسرة الراحل الإذاعى أحمد أبو السعود في تلقي العزاء في الفقيد بمسجد الشرطة طريق صلاح سالم وكان في استقبال المعزين الإعلامي طارق أبو السعود وشقيقه حازم أبو السعود.

وشيعت أمس جنازة الراحل الإعلامي أحمد ابو السعود والد الإعلامي طارق أبو السعود بمسجد السيدة نفيسة، بعد أن وافته المنية مساء الجمعة الماضية.

وكشف الدكتور حازم أبو السعود، عن وفاة والده الإذاعي أحمد أبو السعود ووالد الإعلامى طارق أبو السعود، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

وأعلنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وفاة الإذاعى الكبير أحمد أبو السعود، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر قلبكم يا رب اللهم آمين البقاء لله والدوام لله يا أستاذي".



عزاء الاذاعى أحمد أبو السعود