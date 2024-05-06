شكرا لقرائتكم خبر عن جى كي رولينج تكشف عن دور "سيفروس" فى سلسلة Harry Potter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من 13 عامًا على عرض الجزء الأخير من سلسلة Harry Potter الشهيرة، كشفت الروائية الشهيرة جي كي رولينج عن تفاصيل وكواليس اختيار الممثل العالمي آلان ريكمان لأداء شخصية البروفيسور "سيفروس" الذي يعد من أشهر شخصيات السلسلة طوال سنوات عرض السلسلة منذ 2001 حتى 2011.

وكشفت رولينج في لقاء أجرته عن لقائها مع الممثل آلان ريكمان وشخصيته الكبيرة في الأحداث، ولعبه دور مدرس هاري بوتر الذي ظهر طوال المسلسل أنه يعمل ضده ليظهر في النهاية انه الحامي الوحيد له في السلسلة.

وسجلت رولينج مقابلة لموقعها على الإنترنت، للإجابة على أسئلة المعجبين حول عملية كتابتها، ووصفت كيف كان ريكمان مرتبكًا بشأن دوافع شخصيته قبل أن تشرحها له وقالت :"اتصل بي وقال: أنا حقا بحاجة إلى فهم ما ينوي سناب القيام به؟ هل أنا شرير تمامًا؟ لقد كان الشخص الوحيد الذي قلت له: كنت تحب والدة هاري وانت تعتبر عميل مزدوج ولكنك لا تحب هاري، ولا يمكنك التغلب على كراهيتك العميقة لهذا الصبي الذي يبدو مثل عدوك اللدود، لذلك أخبرت آلان ريكمان بما سيحدث، قبل وقت طويل من ظهوره في الأفلام".

ولعب ريكمان، الذي توفي عام 2016، دور سناب في جميع الأفلام الثمانية ضمن سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا، كان سناب واحدًا من العديد من الشخصيات الرئيسية التي قُتلت في النهاية.