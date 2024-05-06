بعد إحالته للنيابة.. تعرف على نبوءة عصام صاصا التي تحققت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، قوائم تريند موقع فيسبوك، بعد التحفظ عليه وترحيله إلى النيابة للتحقيق معه بشأن دهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

المفارقة، أن تورط مؤدي المهرجانات عصام صاصا في الحادث، ومواجهته شبح صدور قرار من النيابة بحجزه، جاء بعد ساعات، من طرحه برومو أغنية يقدمها بمشاركة أمين خطاب، و يقول فيها "إحنا صيع منحرفين.. احنا بنعامل مساجين".

مصدر إدارة الحفلات في إحدى البواخر النيليلة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الإدارة مازالت تبحث عن حل، بعد التأكد من صعوبة تواجد النجم عصام صاصا، في الحفل، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الإثنين".

وتابع: "عصام يخضع للتحقيق حاليا في النيابة، والصورة بالنسبة له مش واضحة، ومن الصعب حسم موضوع خروجه اليوم، و ضيق الوقت ، زاد من الصعوبة بالنسبة لنا، و ان شاء الله تعدي أزمته على خير".

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، يخضع للتحقيق، في نيابة الطالبية، بعد احتجازه، لسؤاله عن واقعة دهس شاب بسيارته، أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

وواجه مؤدي المهرجانات عصام صاصا، شبح الحجز، بتهمة القتل الخطأ.