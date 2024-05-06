نشوى مصطفى: "الشغل مش عيب" واشتغلت في محل ملابس في العتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة نشوى مصطفى إنها تحب الأدوار الدرامية، وهناك من يرى أنها تقدم أدوار كوميدية رائعة

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "قدمت دور مع محمد سعد في فيلم (اللمبي) وعندما علمت أنه دور راقصة رفضت، ولكن المخرج شرح لي الفكرة والغرض من المشهد وأنا من قمت بتصميم الملابس، وهذا المشهد نال استحسان المشاهدين"

وتابعت: "كنت ببيع ملابس في العتبة أثناء دراستي، واشتغلت في مستوصف لعلاج المرضى، وكنت بحلم إني التحق بمعهد التمثيل ولكن والدي قال مش هقدر اتحمل النفقات بعد تخرجك، ومن هنا جت الفكرة إني اشتغل، وكمان عملت وجبات في البيت وكنت بنزل أبيعها واجيب مصروفي عشان التحق بمعهد التمثيل"

وأشارت إلى أن زواجها كان له قصة، وكان زوجها "عماد" في أمريكا وقتها وحينما عاد تم تدبير لقاء وعيد ميلاد لزوجها حتى يتعرفا، وبالفعل التقت به وكان يشاهد مباراة الزمالك، فقالت له: خلص بسرعة أنا اللي جايبيني تتفرج عليا وكان موقف مضحك وغريب، واتفقنا ساعتها على عدم الزاوج بهذه الطريقة والحمد لله حصل النصيب

وفي مفاجأة أعدها الإعلامي د. عمرو الليثي للفنانة نشوى مصطفى، قدم لها طبق مسقعة لها وسط فرحتها لأنها تحبها بشدة ولها قصص وحكايات مع المسقعة ، وكانت تجهز في بداية زواجها مسقعة لزوجها ولم تعجبه، متابعة: "كنت هتطلق بسبب المسقعة"

واستكملت: " أنا قبلت أدوار عشان الفلوس، وراضية عن مسيرتي، وأعاني من الأرق، ودائما انفعالي يسبق تفكيري، وأنا لم أقم بعمل عمليات تجميل وملتزمة جدا"