ياسمين عبد العزيز تكشف أسباب طلاقها من أحمد العوضي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجة باسمين عبد العزيز عن أسباب انفصالها عن أحمد العوضي قائلة: "بعيد عن إن فيه سبب من الأسباب ما ينفعش نتكلم فيه، ومش خيانة أقسم بالله مش خيانة، عشان فيه ناس مؤذية كتير مش وراهم غير إنهم يأذونى".

وأضافت: "أنا مش هينفع أتكلم في تفاصيل والناس حبانا مع بعض وفيه ناس حقودين وبيوقعوا لأنهم ما يعرفوش يعنى إيه حب، وجواهم كره".

وتابعت: "أنا بسيب الحاجة على ربنا واللى عايزه يمشيني في أي سكة أنا بكون راضية حتى لو مش على رغبتى".

ردت النجمة ياسمين عبد العزيز على امكانية زواجها مرة أخرى قائلة: "أنا عامة طول عمرى متجوزة وعمرى ما كنت سينجل، واللى طول عمره متجوز ما بيعرفش يكون لوحده".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "من وأنا عندى 18 سنة وقت لما اتجوزت لغاية لما اطلقت اتجوزت بعدها أحمد العوضي، فعمرى ما كنت سينجل، وأنا بحب الحب وما بعرفش أبقى لوحدى، بس أنا أعمل إيه في قلبى دلوقتى، وعامة ربنا مش بيعمل غير كل خير وأنا راضية".

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز كواليس محنتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا وجلست بسببها 4 أشهر على الفراش قائلة: "المحنة الشديدة التي ألمت بى من فترة أثرت عليا إلى حد كبير، وأثرت عليا إلى الآن".

وأضافت: عملت 6 عمليات وقتها، 4 في مصر، وبرا مصر عملت عمليتين، ولما سافرت مع بنتى في الأول قبل ما أحمد العوضى يجيلى بسبب مشاكل في الفيزا حسيت إن ربنا عايز يوصلنى حاجة إنى ما ليش غيره".

وعن سبب أزمتها الصحية قالت: "كان عندى أكياس في الرحم، وكنت رايحة أشيلها، واتفقت مع أحمد العوضى إنى عايزه أبقى حامل، ولكن حصل خطأ طبى هو من أدخلنا في تلك الدوامة من العمليات".

وردت النجمة ياسمين عبد العزيز على توقعات الطلاق التي كانت منتشرة على مواقع التواصل قبل انفصالها عن أحمد العوضي رسميًا.

وأكدت ياسمين عبد العزيز قائلة: "لا أحد يعلم الغيب إلا الله، ولكن قبل أي انفصال بالتأكيد تكون هناك مشاكل، ومؤكد عرفوا بهذا الأمر، لذا تنبأوا بحصول الانفصال".

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس على شاشة DMC، عن علاقتها بأبنائها بقولها: "بنتي صاحبتى بصورة كبيرة، ورغم إن الأطفال بيعشقوا فيلم الدادة دودى، ولكن الاتنين مش بيحبوا الفيلم ده، لسبب إن العيال في مشاهد كتير بيضربونى ويعملوا فيا مقالب، وبالتالي مش بيحبوا يتفرجوا على الفيلم ده نهائي".

وكانت حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة جمهورها فيديو جديد لها بمناسبة عيد الفطر عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو في كواليس التحضير لتصوير دورها في أحد الأعمال مرتدية بدلة رقص وتغني لأحمد سعد:" اختياراتي مدمرة حياتي".



وكان حل الفنان أحمد العوضي، ضيفًا على برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة قناة الحياة، اليوم، خلال الجزء الثاني من الحلقة، والتي كشف خلالها لأول مرة عن سبب انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد قصة حب كبيرة شهدها الجمهور وتفاعل معهما.

وأوضح الفنان أحمد العوضي، أن هناك فرقا كبيرا بين انتهاء الزواج وانتهاء الحب، مُشددًا على أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز هى الحب الحقيقي فى حياته، موضحًا أن الفراق مع انتهاء زواجهما هو قدر ولا يمكن أن يعارضه، ولكنها ستظل الأهم في حياته.

وتابع أن انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كان يسوده الاحترام، وكل شيء في الحياة قضاء وقدر، ولم يقصر أي منهما في حياة الآخر أو كان سيئا مع الآخر.

وأكد الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب، أنه لا بد أن تكون علاقة الصداقة بين الأب وابنه في إطار الاحترام والحزم: «ماينفعش الابن يرد على أبوه كلمة بكلمة ويسمي دي صحوبية، دي تعتبر قلة تربية منه».

وقال «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «علاقة الصداقة لا بد أن تكون مبنية على الاحترام والهيبة والخوف، أي شاب متربي بيترعب لما بيعمل حاجة غلط وأبوه يعرف».



وتابع: «على أيامي ماكنش فيه الانفتاح اللي فيه الجيل اليومين دول»، موضحًا أن والده بعد وفاة والده كان يقوم بدور الأب والأم، وضحى بحياته ليخرج أولاده للدنيا بتربية صحيحة.

ويشارك الفنان أحمد العوضي فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “حق عرب” الذي يشاركه فيه البطولة النجم رياض الخولي والنجمة وفاء عامر والفنانة دينا فؤاد.

يتم عرض مسلسل "حق عرب"، على قناة "ON E"، الساعة 12:00 منتصف الليل و .بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "WATCH IT".

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهو بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة ضرب نار

وكان شارك أحمد العوضي فى رمضان الماضي بمسلسل ضرب نار تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

أبطال ضرب نار

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أبرزهم ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصاري، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبد العزيز، وإخراج مصطفي فكري.