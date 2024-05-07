مي العيدان تهاجم ماجد المصري بسبب مسلسل وتطالب بمنعه من الظهور في الإعلام الكويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجمت المذيعة الكويتية مي العيدان، الفنان ماجد المصري خلال تواجده ضيفًا بأحد البرامج الكويتية وتحدث خلاله عن الانتقادات التي طالت مسلسله "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وقامت السلطات الكويتية بإيقاف عرضه.

وأعادت "مي" نشر مقطع من البرنامج عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" حيث ظهر خلالها "المصري" وهو يتحدث عن ما إذا كانت السلطات الكويتية قامت بمنعه من التواجد في دولة الكويت بسبب المسلسل وهو ما نفاه "ماجد المصري" في البرنامج وعلق: "الكويت مالهاش سلطة علينا، والكويت رافضين أشياء معينة في المسلسل لكن كسلطة كل واحد بتحكمه سلطة بلده فقط لا غير".

وعلقت مي العيدان على تصريحات ماجد المصري: "بدل ما يعتذر أنا مني لوزير الإعلام أطلع قرار من الوزارة يمنعه هو وكل اللي شارك بها العمل من أن يكون ضيف على برنامج على شاشة كويتية وتمنع تلفزيون الكويت وكل القنوات الكويتية الأخرى من شراء أي عمل مسلسل له واللي شاركوه عشان يعرف سلطة الإعلام الكويتي وقوته".

وأثار مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" جدلًا كبيرًأ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت نظرًا لتناوله العديد من القضايا الحساسة والتي تمس جوانب من الحياة الزوجية والعلاقات الاجتماعية المعقدة، واعترض العديد من رواد السوشيال ميديا في دولة الكويت على المسلسل وطالبوا بوقفه نظرًا لتطرقه للعديد من القضايا الشائكة منها "الخيانة الزوجية".

وأعلنت الحكومة الكويتية التدخل، وكشفت وزارة الإعلام الكويتية في بيان رسمي اتخاذ إجراءات ضد العمل رافضة لأي أعمال فنية تسيء إلى دولة الكويت أو تمس بالعادات والتقاليد وأخلاقيات المجتمع الكويتي، وأشار الجمهور الكويتي إلى أن أحداث المسلسل لا تمت لواقع المجتمع الكويتي بصلة واتهموا صناعه بتقليد أعمى للدراما الأمريكية.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما العربية وهم هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، تأليف هبة مشاري حماده، إخراج علي العلي.

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