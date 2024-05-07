مريم الجندي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها على "إنستجرام".. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مريم الجندي جمهورها عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "مريم" مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان سهرة باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الأسمر يليق بك"، "جميلة وسكر"، "جميلة جدًا"، "قمر أوي".

وشاركت "مريم الجندي"، في مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام، والذي عرض في رمضان 2024، بمشاركة، محمود عبد المغني، حجاج عبد العظيم، مجدي كامل، أحمد بحر "كزبرة"، منة فضالي، وعدد من الفنانين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

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