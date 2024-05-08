القبض على مؤدي مهرجانات مصري لحيازته مخدرات وسلاحاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد القبض عليه بتُهمة الاتجار بالمخدرات، باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق مع مؤدي المهرجانات مجدي شطة بعدما صودف وجوده أثناء القبض على تاجر مخدرات بمنطقة في مصر.

وأكدت التفاصيل، أن عملية المداهمة تم تنفيذها بعد ورود معلومات إلى قسم شرطة المرج عن تواجد تاجر مخدرات في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى مكان البلاغ، وأثناء القبض على تاجر المخدرات صودف وجود مؤدي المهرجانات مجدي شطة وتم القبض عليهما، وتولّت النيابة التحقيق معهما.

وأفادت المعلومات الأولية بأن مؤدي المهرجانات قصد هذا المكان لشراء غرامين من المخدرات، وكشفت التحريات الأولية أن قوة أمنية ألقت القبض عليه بعد تفتيشه والعثور معه على كمية من مخدر الآيس والسلاح.

ومجدي شطة، اسمه الحقيقي مجدي مختار، هو واحد من مؤدّي المهرجات خلال الأعوام الأخيرة، واكتسب شهرته بعد خلافه مع حمو بيكا.