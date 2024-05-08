قصور الثقافة تطلق الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب بمتحف الطفل للحضارة

ياسر رشاد - القاهرة -



يشهد متحف الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، السبت المقبل، 11 مايو، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان "الجنوب مهد الحضارة القديمة"، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الثقافية بمحافظات أسوان، قنا، البحر الأحمر ويستمر الملتقى حتى 13 مايو الحالي.

تتضمن فعاليات الملتقى برنامجًا متنوعًا بين الثقافة والفنون، حيث يشهد اليوم الأول معرضًا فنيًا للحرف التراثية واليدوية لمنتجات الجمعيات، إلى جانب عقد ندوة بعنوان "ثقافة الجنوب وإشراقة من الماضي للمستقبل" يشارك بها أستاذا التاريخ د. جمال أبو زيد، د. عماد تادرس، يليها عرض فني لفرقة "نوبية".

وفي اليوم الثاني تعقد أمسية شعرية يشارك بها الشعراء سيد يونس، سمير سعدي، أشرف فريد، يعقبها عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، كما تستمر فعاليات معرض الحرف التراثية واليدوية لمنتجات الجمعيات.

ويشهد اليوم الثالث ختام الفعاليات، حيث تعقد محاضرة بعنوان "الجنوب مهد الحضارة القديمة" يلقيها د. محمود الحلوجي، مدير المتحف المصري الأسبق، يليها عرض فني لفرقة التنورة التراثية .

ينظم الملتقى من خلال الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وتحفل أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة بمجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام السينما وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.