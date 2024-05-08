ياسمين عبدالعزيز تبكي بسبب أحمد العوضي: أعشقه حتى الموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “أعشق أحمد العوضي”… ذلك هو التصريح الذي فاجأت به الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها في حلقة أمس، من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، فكان مرتقباً أن تعلن من خلالها عن نبأ العودة لطليقها الفنان أحمد العوضي، حسب تكهنات رواد مواقع التواصل.

ياسمين، دخلت في نوبة بكاء شديدة عند حديثها عن علاقتها بالعوضي، فقالت إنها لم تكن تحبه فقط وإنما تعشقه، وشعرت معه بأنها لم ترتبط من قبل، وأصرت على موقفها وهو عدم الكشف عن سبب الانفصال، وفضلت أن يحتفظا به لأنفسهما، لكن ماذا حدث رغم هذا الحب المتبادل حتى بعد الطلاق؟ هذا هو ما يثير فضول الجماهير، ويدفعهم للتكهن بالعودة، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد أدائها صلاة الاستخارة، وعلى الرغم من حبهما الذي لا يزال موجوداً داخل كل منهما، لكن لا يمكنهما العودة.

حديث الممثلة المصرية عن سبب عدم إنجابها من العوضي، طول فترة زواجهما التي استمرت نحو أربع سنوات، كان سببا في التكهن بأنه ربما يكون هذا وراء طلاقهما، حيث قالت إنها بالفعل كانت ترغب في الإنجاب منه، لكن لديها ظروفاً صحية خاصة، تُجبرها على إجراء عملية جراحة قبل اتخاذ تلك الخطوة، لكنها باءت بالفشل وكادت تنهي حياتها، فمن هنا تيقنت بعدم قدرتها على الإنجاب مجدداً.

من الأمور الغامضة في حياة ياسمين، والتي تثير حيرة جمهورها، هو سر عدم ظهور نجليها ياسمين وسيف، من طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوجت به في عمر الثامنة عشرة، فتحرص على ألا يظهرا معها في المناسبات الفنية أو حتى من خلال صور بمواقع التواصل، فكشفت عن أنّها تخشى عليهما من أضرار الشهرة، وزرعت داخلهما كرهها، فباتا من تلقاء أنفسهما، لا يرغبان في الظهور أو تسليط الأضواء عليهما.

لكن إسعاد يونس، كسرت تلك القاعدة، وألحّت على ياسمين عبدالعزيز، كي تتواصل مع ابنتها هاتفياً، ويسمع الجمهور صوتها للمرة الأولى، وهذا ما أنهت به الحلقة، تشويقاً لمتابعة الجزء الثاني من المقابلة، والذي سيُعرض الليلة. طفولة ياسمين – كما تحدثت خلال الحلقة – لم تكن عادية كالتي يعيشها الصغار، لكنه وجدت نفسها نجمة إعلانات، تروّج للحلوى، فتكوّن داخلها شعور بالمسؤولية تجاه والدتها التي انفصلت عن والدها، وطلبت منها أن تتوقف العمل، وأنها ستتولى هي مسؤولية الإنفاق عليها، وفي سن صغيرة نجحت في شراء شقة واقتناء سيارة، لكن الجانب السلبي أن حياتها العملية أثرت على دراستها، فكانت مشاغبة وغير مواظبة على الحضور، لذا كان تم فصلها أكثر من مرة.

ياسمين، لولا مكالمة الفنانة سميرة أحمد لها، لما كانت هذه النجمة المعروفة، حيث رشحتها للمشاركة في بطولة مسلسل “امرأة في زمن الحب”، على الرغم من عدم وجود تجارب سابقة لها في عالم التمثيل، لم تتردد هي في قبول العرض، ورحبت به، وأثناء التصوير، وجدت نفسها تبكي من الخوف والرغبة في عدم استكمال ما بدأته، ليعتقد الحضور أنها تبكي متأثرة بالمشهد ويشجعوها بالتصفيق.

انتهت الحلقة ولكن لم يحدث ما كان ينتظره الجمهور وهو إعلان عودة ياسمين والعوضي، وذكر بعض ناشطي مواقع التواصل في تعليقاتهم على الحلقة، أنه ربما يشهد الجزء الثاني عودتهما، فيما تعاطف كثيرون مع حديثها عن أزمتها الصحية وكيف أن حياتها كانت معرضة للخطر، في حين تجددت الدعوات للفنانة إسعاد يونس، للتدخل في مصالحتهما لاسيما أنها اعترفت أيضاً بحبها له.