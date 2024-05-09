بالصور.. حميد الشاعري في عزاء والد طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تصوير / هاني رجب

تلقى الفنان حميد الشاعري واجب العزاء في الإعلامي هشام الدباغ، والد طليقته، في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من أفراد أسرة الإعلامي هشام الدباغ والأقرباء، على تقديم واجب العزاء.

وحرص الإعلامي الرياضي سيف زاهر على الحضور وتقديم واجب العزاء في الإعلامي هشام الدباغ.

أعلن الفنان حميد الشاعري عن وفاة جد بناته ، الإعلامي هشام الدباغ ، وكتب عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله الإعلامي هشام الدباغ جد بناتي نبيلة ونورا.. اللهم أجعله من أهل الفردوس".

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