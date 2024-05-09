جنازة وعزاء والدة كريم عبدالعزيز.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تقام جنازة سهير عبدالعزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وكان أعلن النجم كريم عبدالعزيز، عن استقباله عزاء الراحلة اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وطلب منع التصوير احتراما لحرمة الميت، إذ نشر المركز الإعلامي الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعى قائلا: "نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للنجم كريم عبدالعزيز

وقدم عدد كبير من نجوم الوسط الفني العزاء للنجم كريم عبد العزيز وأسرته، أبرزهم : "النجمة منى زكي، كتبت: "خالص عزائي لأخي كريم وأختي ياسمين عبد العزيز فى وفاة والدتهما.. ربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة".

بينما النجمة ياسمين عبد العزيز كتبت عبر خاصية "الاستوري": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخى وصديق عمري كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أجل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

ونشرت فيفي عبده صورة لكريم برفقة والدته، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة النجم كريم عبد العزيز.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يارب".

وكتب النجم مصطفى شعبان: "خالص العزاء والمواساة لصديقي العزيز النجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته الغالية، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان"، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم عبد العزيز، مسلسل الحشاشين فى رمضان الماضى 2024 ، وشارك فى بطولته كلا من : "فتحى عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.