"اللهم عوض شبابه في الجنة".. حسين الجسمي ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
نعى الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "أكس" الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والذي رحل عن عالمنا اليوم
ونشر الجسمي صورة للشيخ الشاب، وكتب: "اللهم عوّض شبابه في الجنة، واغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وصبّر أهله وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون"
ونعى ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان له، الشيخ هزاع بن سلطان، وجاء في البيان: "ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم"
مضيفا: "يعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"