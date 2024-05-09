نيكول سابا تكشف عن موعد أغنيتها الجديدة "خلصت خلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت النجمة نيكول سابا عن موعد طرح أحدث أغانيها باسم "خلصت خلاص" التي تعد أول أغانيها خلال موسم الصيف

وروجت نيكول سابا لأغنيتها الجديدة بصورة صيفية رشيقة بلوك جديد وبوستر للأغنية الجديدة، ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأعلنت نيكول أن أغنيتها الجديدة ستطرح اليوم عبر جميع المنصات في تمام الساعة الثامنة مساء.

أغنية "خلصت خلاص" من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

يذكر أن نيكول سابا تحيي النجمة نيكول سابا مساء اليوم أيضا حفلا جماهيريا ضخما ضمن حفلات موسم الربيع بأحد أندية المعادي الشهيرة، ومن المقرر أن تحتفل بأغنيتها خلال الحفل الجديد.