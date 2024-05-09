"صاحب عمري".. منة شلبي تنعى والدة كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:



حرصت النجمة منة شلبي، على مواساة النجم كريم عبدالعزيز، وتقديم التعازي له، بعد وفاة والدته مساء أمس الأربعاء.

النجمة منة شلبي عبر صفحتها، في موقع "إكس" كتبت: "أنعي من قلبي في حزن شديد ورضا والدة الفنان الكبير كريم عبدالعزيز حبيبي وصاحب عمري، وأسأل الله العلي العظيم أن يتغمدها برحمته ويلحقها بالصالحين ويجعلها من ورثة جنة النعيم ويوهبها الفردوس الأعلى ".

وتابعت: "وأتقدم بخالص التعازي لجميع الأسرة الكريمة وادعو الله أن يوهبهم السكينة والصبر والسلوان فضلا اسالكم الفاتحة والدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون".



النجم كريم عبد العزيز، ودع اليوم جثمان والدته الراحلة، وأقيمت صلاة الجنازة، عقب صلاة الظهر، في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم الخميس، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وحرص المكتب الإعلامي للنجم كريم عبد العزيز، على التأكيد بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.