شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل حول عودتها الى أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور أكد من خلاله اقتراب موعد عودة شقيقته إلى طليقها الفنان أحمد العوضي.

ونشر وائل عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صوراً تجمعه بشقيقته، وعلّق عليها بقوله: “اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم”.

وعلّقت إحدى المتابِعات على منشور وائل، متسائلةً عمّا إذا كانت ياسمين ستعود إلى أحمد العوضي، ليردّ عليها قائلاً: “هيحصل”.

وتأتي تأكيدات وائل بعد تصريحات شقيقته ياسمين عبد العزيز في برنامج “صاحبة السعادة” التي كشفت فيها أنها لا تزال تعشق طليقها أحمد العوضي، رغم انفصالهما في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقالت ياسمين، خلال الحلقة إنها اكتشفت عدم شعورها بالحب قبل علاقتها بأحمد العوضي، معلقةً: “أنا كنت فاكرة اللي قبل كده ده حب، لأ ده مش حب، الحب الحقيقي أحمد”.

وأضافت أنها منذ انفصالها وهي تشعر بألم في قلبها، خصوصاً عندما ترى صورها ومقاطع الفيديو التي تجمعها بالعوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: أساساً أنا بهرب… أفتح “فيسبوك” ألاقي نفسي أنا وهو حاضنين بعض… أفتح “تيك توك” ألاقيهم عاملين لنا فيديوهات… يا جماعة ارحموني الحاجات دي بتوجع على فكرة”.