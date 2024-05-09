روبي في “الليلة حلوة”.. لوحات راقصة وإطلالات صيفية زاهية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة المصرية روبي كليب أغنيتها الجديدة “الليلة حلوة” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” من إخراج أحمد عبد الواحد.

وتميّزت “الليلة حلوة” بالأجواء الصيفية مع بداية الفصل، بخاصة أن اللقطات المصوّرة رصدت مجموعة من الصديقات في رحلة سياحية في أحضان الطبيعة المذهلة في لبنان، من الجبال إلى شاطئ البحر، مع الأزياء الصيفية وإطلالات روبي بالألوان الزاهية، إلى جانب المشاهد الراقصة.

والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع و”ميكس” و”ماستر” عمرو الخضري.

ويُعد الكليب أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع “فيرال ويف” وإسلام صيام.

وعلى الصعيد التمثيلي، تنتظر روبي عرض فيلم “عصابة المكس” في عيد الأضحى المقبل، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانَين أحمد فهمي ولبلبة.