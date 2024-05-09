أرسل الفنان الكبير محمد عبده تهنئة خاصة لفواز الهندي، نجل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وذلك في أول ظهور له منذ إعلان إصابته بسرطان البروستاتا يوم الأحد 5 مايو/أيار.

وظهر “فنان العرب” في مقطع فيديو عبر حسابات شركة روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني كلمات خاصة بهذه المناسبة، قبل تقديمه التهنئة قائلاً “مبروك آل الهندي كلكم أعمام وخوال فواز”، طالباً المعذرة منهم لعدم مقدرته على الحضور.

وتأتي هذه التهنئة في الوقت الذي يتلقى فيه محمد عبده العلاج الكيميائي في العاصمة الفرنسية باريس، بعد كشفه عن إصابته بسرطان البروستاتا.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول ظهور لـ محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.