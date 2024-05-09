أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكمًا ببراءة شقيق الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد من القضية التي رفعتها ضده بتهمة النصب والاحتيال.

وكانت فوز قد اتهمت شقيقها بعدم إعادته المال الذي أقرضته له كقرض حسن، قيمة لهدايا زواجه، والذي يقدر بقيمة 70 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 227 ألف دولار أميركي.

ورأت المحكمة أن المبلغ المالي الممنوح للمدعى عليه يعتبر هبة لا يجوز الرجوع فيها.

وتعود أزمة فوز وشقيقها إلى فترة عمله كمدير لأعمالها. وفي ذلك الوقت، وقفت والدة فوز في صف شقيقها، وانسحبت من الشراكة معها في صالون التجميل الخاص بها.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز الفهد تخسر قضيتها ضد شقيقها.. والمحكمة تبرئ الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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