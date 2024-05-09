أوضحت الفنانة السورية أصالة نصري حقيقة انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد انتشار شائعات حول انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب قيامها بحذف صورها مع زوجها على “إنستغرام”.

ونفت أصالة تلك الشائعات بشكل قاطع، من خلال نشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث علقت على الصورة بكلمات تعبر عن حبها وتقديرها لزوجها، قائلة: “يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك”. شاهد أيضاً: أصالة تشعل الجدل بحذف صورها مع زوجها فائق حسن

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أصالة على انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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