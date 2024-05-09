اليوم.. المركز القومي للمسرح يقيم دراسة نقدية لعرض "النقطة العميا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

ويقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"النقطة العميا" إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان القدير سامح مجاهد؛ في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس ٩ مايو، بمسرح الغد، عقب العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي.

ويتحدث في الندوة: الأستاذة الدكتورة سامية حبيب، الكاتب الصحفي محمد بهجت، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية بالمركز رشا زيدان.