"إحنا بنعامل مساجين".. أول ظهور لـ عصام صاصا بعد الإفراج عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، ممارسة نشاطه الفني، بعد الإفراج عنه بكفالة قيمتها 30 ألف جنيه، عقب خضوعه للتحقيق بشأن دهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بدأ استئناف تسجيل وتصوير كليب الأغنية التي يقدمها بمشاركة أمين خطاب، ويقول فيها "‘حنا صيع منحرفين، إحنا بنعامل مساجين"، الأغنية، من كلمات أحمد حمدتو، وتوزيع كيمو الديب.

مؤدي أغاني المهرجانات أمين خطاب، نشر مقاطع فيديو عبر صفحته في موقع فيسبوك، أثناء تسجيل الأغنية بمشاركة صاصا، وكتب ،:" أنت أخويا زميلي، وأنا في ضهرك".

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 30 ألف جنيه، بعد خضوعه للتحقيق في نيابة الطالبية، وكشف بيان تعاطي المخدرات، بعد القبض عليه مساء الأحد الماضي، بسبب دهس شاب بسيارته، أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

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