نجمة الفوازير نيللي تفاجئ الجمهور بتصريح حول اعتزالها الفن

كشفت الممثلة والفنانة الإستعراضية، نيللي، أنها إبتعدت بإرادتها عن المجال الفنّي لكنها لم تعتزل الفن نهائيًا.
وأشارت “نيللي” في لقاء مع “العربية”، أن برنامج الفوازير هو كل حياتها بالنسبة إليها، حيث إستطاعت من خلاله أن تُظهر كل مواهبها في الغناء والرقص والتمثيل والإستعراض.
كما سردت “نيللي” حادثة طريفة واجهتها بسبب شهرتها الكبيرة في “الفوازير”، التي دفعت الجمهور الى مناداتها بـ “نيللي رمضان” وهذا ما دفعها الى الإستفسار من والدها حول إسمه الحقيقي.
أما عن المواصفات التي من المفترض ان تتمتع بها الفنانة الاستعراضية برأيها، أكّدت “نيللي” أن الصوت الجميل والأداء المميز بالاضافة الى التمثيل.
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الجدير ذكره ان نيللي سبق ورشّحت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم لتقديم الفوازير الرمضانية، حيث أعربت نيللي عن إعجابها بموهبة دنيا، مشيرة الى أنها شاهدت لها بعض اللقطات وهي ترقص وتتحرّك بشكل جميل.
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