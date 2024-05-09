علي إدريس: أهل الفن هم أولى ناس بتوثيق ذكرياتهم

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المخرج علي إدريس، عن سعادته وتحمسه لمشروع رقمنة أرشيف النجوم باستخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تاريخ الفن.

وأكد علي إدريس، أن أهل الفن هم أولى ناس بتوثيق ذكرياتهم والحفاظ على تاريخهم بطريقة عصرية من أجل الأجيال القادمة.

واستطرد المخرج علي إدريس قائلا:" لقيت ناس كتير من خارج الوسط بتتكلم في تاريخ الفنانين وأحداث حياتهم وبلاقي مغالطات وتواريخ غلط".

وأوضح:" المحافظة على التاريخ ده لازم يبقى نابع من ناس مهتمين بالفن وشغالين فيه وعارفين مشاكله واحنا أدرى ناس بيه".

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمشروع لمبادرة الحفاظ علي أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم.

ويشار إلي أن مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصناع السينما والدراما المصرية.

وتستهدف هذا المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

نبذة عن أعمال علي إدريس

بدأ المخرج (على إدريس) مشواره مع السينما عقب تخرجه من المعهد العالي للسينما عام 1988، وذلك بالعمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام بداية من (شباب على كف عفريت) عام 1990 إلى (العقرب) و(الصرخة) و(كريستال)، بخلاف عدد كبير من المسلسلات التي بدأها بمسلسل (البخيل وأنا) بطولة النجم الراحل (فريد شوقي)،

ويعد فيلم (أصحاب ولا بيزنس) من بطولة (مصطفي قمر) و(هاني سلامة) هو أول أفلامه كمخرج، ثم تبعه بأفلام (رشة جريئة، التجربة الدنمراكية، عريس من جهة أمنية)، وقد حاز عن الفيلم الأخير جائزة أفضل إخراج. وبعدها أخرج العديد من الأفلام البارزة مثل: (كلام في الحب، حريم كريم، مرجان أحمد مرجان، عصابة الدكتور عمر، الدادة دودوي، الثلاثة يشتغلونها