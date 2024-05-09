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أمانة جائزة الملك عبدالله للترجمة تتلقى 226 عملاً من 36 دولة لدروتها الـ11

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ياسر رشاد - القاهرة -  

جائزة الملك عبدالله للترجمة .. استعرض مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، خلال اجتماع عُقد بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض تقرير اللجنة العلمية الختامي حول الأعمال المرشحة للجائزة في دورتها الحادية عشرة، وذلك برئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة المكلف معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.

 


وخلال الاجتماع استعرض أمين عام الجائزة الأستاذ الدكتور سعيد بن فايز السعيد الإجراءات العملية المتبعة من قبل لجان التحكيم في المفاضلة بين الأعمال المرشحة في جميع فروع الجائزة من حيث الأصالة العلمية والقيمة المعرفية وجودة الترجمة والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، ومدى توافق الأعمال المرشحة مع أهداف الجائزة في تعزيز التواصل المعرفي والحوار الثقافي البنّاء بين أبناء الثقافة العربية وأبناء الثقافات والشعوب الأخرى، وبما يعكس رؤية المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير حفظهما الله.

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تقرير الجائزة 


واطلع مجلس أمناء الجائزة على تقرير أمانة الجائزة الذي أشار إلى أن عدد الأعمال التي تقدمت للتنافس على جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الحادية عشرة بلغ 226 عملاً مترجماً من 12 لغةً تم ترشيحها من قبل المؤسسات العلمية، ومراكز البحوث، والأفراد، وقد بلغت الدول التي ورد منها الترشيحات من 36 دولة.

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يُذكر أن جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة هي جائزة تقديرية عالمية تمنح للأعمال المميزة والجهود البارزة في مجال الترجمة من اللغة العربية وإليها، وتشكل أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الثقافية، وتسعى إلى تفعيل حركة الترجمة ما بين اللغة العربية واللغات العالمية في مختلف مجالات المعرفة الأدبية واللغوية والعلمية والثقافية بوجه عام، تكريم الأفراد والهيئات ممن لهم دور في خدمة الترجمة.


وكانت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، قد تأسست في أكتوبر 2006م وقد عقدت دوراتها العشر السابقة في عدد من عواصم العربية والعالمية وهي: الرياض؛ وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين، والقاهرة، وقد شاركت في مختلف دوراتها 60 دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال المرشحة أكثر من 1500 عمل مترجمة إلى 41 لغة، وفاز بها 123 فائزًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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