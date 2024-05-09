مصطفى غريب يتسبب في إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم المستريحة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد ميدان الإسماعيلية في منطقة مصر الجديدة تجمع عدد كبير من سكان المنطقة حول الفنان مصطفى غريب، أثناء تصوير مشاهد جديدة لفيلم 'المستريحة' المقرر عرضه في دور العرض السينمائي قريبًا. تم استئناف تصوير المشاهد بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك، بسبب انشغال بعض نجوم العمل بتصوير أعمال درامية أخرى.

"اختار المخرج عمرو صلاح ميدان الإسماعيلية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في الفيلم. وقد لاقى العمل استحسانًا كبيرًا من الجمهور، الذي التف حول الفنان مصطفى غريب بإطلالته كشخصية 'عربي' التي جسدها خلال شهر رمضان."

"فيلم 'المستريحة' من بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفى غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا، ومن تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، منتج منفذ علوي ابو العلا، وإخراج عمرو صلاح."

احتفل اليوم فريق عمل فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي ببداية التصوير، وسط أجواء من الفرحة، حيث انتهى المخرج عمرو صلاح من تصوير الأسبوع الأول من الفيلم في أكثر من منطقة ما بين مدينة 6 أكتوبر والمنصورية والحي الريفي.

كما حرصت اليوم الفنانة ليلى علوي على التقاط الصور التذكارية مع فريق العمل وتقطيع التورتة، قبل استكمال التصوير مرة أخرى.

ليلي علوي ومصطفى غريب

أبطال الفيلم

فيلم «المستريحة» بطولة بطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.

ليلي علوي

وكانت تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد مع الفنان عمرو وهبة للمشاركة في العمل تمهيدًا لعرضه في 2024.

وكان قد بدأ المخرج عمرو صلاح خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع أبطال العمل، الذي سوف يتم الإعلان عنهم تباعا.

ليلي علوي

يذكر أن فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي ومسلسل «نصي التاني» عبر منصة شاهد، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

أسرة المستريحة

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلي علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

وكان شارك الفنان عمرو وهبة فى مسلسل "قائمة الأماني" للفنان شريف منير تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.

أسرة المستريحة

وشارك عمرو وهبة مؤخرًا في مسلسل "صوت وصورة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.

ليلي علوي

وكان آخر أعمال عمرو وهبة مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة والذى تم عرضه على قناة ON في شهر فبراير الماضى، ومن بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم.