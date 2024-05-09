الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ ريم البارودي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها، صورا جديدة من أحد الشواطئ، وقامت بنشرها على حسابها بموقع "إنستجرام".

وخطفت ريم البارودي، الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة تتناسب مع الأجواء الصيفية، مرتدية فستانا طويلا يزينه الفراشات والورود.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع إطلالة ريم البارودي، وجاءت التعليقات كالتالي: "سكر محلي محطوط على كريمة"، "الحلو بزيادة"، القمر البلوند المسكر"، "جمالك من نسيج الحرير يدهش الجميع"، "قمر ما شاء الله"، "ملكة التميز والجمال والابداع"، "شيك جدًا وزي القمر".

على جانب آخر، قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس أحد الأشخاص؛ وذلك بتهمة انتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي؛ وتسريب محادثات خاصة بها أدت إلى عدة أزمات، وجاء القرار بتأييد حبسه عاما واحدا.

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