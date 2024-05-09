فن ومشاهير

"بإطلالة صيفية".. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل على السوشيال ميديا (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت بسمة بوسيل، "فيديو ستوري" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة فاتنة وجريئة.

وكانت بسمة بوسيل قد احتفلت بعيد ميلادها، أمس الأربعاء، داخل قلعة صلاح الدين بحضور عدد من أصدقائها.

وعلى الرغم من انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بشكل رسمي في شهر أبريل 2023، إلا أن تامر يحرص دائمًا على التواجد بالعديد من المناسبات الاجتماعية التي تجمع طليقته وأولاده تاليا وأمايا وآدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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